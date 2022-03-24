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«Дна нет и не удивляться?»: Боня возмутилась исключению Шаботовой из сборной Украины

Как отметила модель, каждый день в мире случается что-то абсурдное.

«Дна нет и не удивляться?»: Боня возмутилась исключению Шаботовой из сборной Украины
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Модель Виктория Боня в «Телеграм» выразила свое возмущение исключению юной фигуристки Анастасии Шаботовой из сборной Украины.

Анастасия Шаботова
Анастасия Шаботова. Фото: Global Look Press

«Каждый день случается что-то абсурдное. Отмены буквы Z, исключение из сборной за лайк. Это нормально или уже пора признать, что дна нет и не удивляться?»

Виктория Боня

Напомним, что 16-летняя Анастасия Шаботова, двукратная чемпионка Украины, поставила лайк в соцсетях под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На Украине приняли решение, что на чемпионат мира она не поедет.

Между тем Евгений Плющенко уже заявил, что готов взять Анастасию Шаботову в свою Академию. Он признался, что ничего не знал о санкциях в отношении юной спортсменки.

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