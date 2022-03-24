«Хочется удостовериться, что ничего не угрожает»: Боня объяснила, почему звезды покинули Россию

По словам модели, даже в воздухе чувствуется некоторое напряжение.

Модель Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что некоторые российские звезды уехали из страны, потому что испугались некой нестабильной обстановки.

«У многих из них дети. Сработал своеобразный эффект. Хочется удостовериться, что ничего не угрожает. Вот если объявлена мобилизация и уезжают из страны, то предатели. Люди уехали, потому что было сложно находиться в атмосфере такой. Она ощущалась в воздухе. Даже, когда дома сидишь и включаешь телевизор, то чувствуется определенное напряжение». Виктория Боня

Как добавила Виктория Боня, некоторым звездам просто не хочется ощущать такое.

«Предательство-то в чем? Просто они выбрали разряженную обстановку», — заметила модель.

Напомним, что из России за последний месяц уехали сразу несколько звезд. Среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант и некоторые другие.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.