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«Хочется удостовериться, что ничего не угрожает»: Боня объяснила, почему звезды покинули Россию

По словам модели, даже в воздухе чувствуется некоторое напряжение.

«Хочется удостовериться, что ничего не угрожает»: Боня объяснила, почему звезды покинули Россию
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Модель Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что некоторые российские звезды уехали из страны, потому что испугались некой нестабильной обстановки.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

«У многих из них дети. Сработал своеобразный эффект. Хочется удостовериться, что ничего не угрожает. Вот если объявлена мобилизация и уезжают из страны, то предатели.

Люди уехали, потому что было сложно находиться в атмосфере такой. Она ощущалась в воздухе. Даже, когда дома сидишь и включаешь телевизор, то чувствуется определенное напряжение».

Виктория Боня

Как добавила Виктория Боня, некоторым звездам просто не хочется ощущать такое.

«Предательство-то в чем? Просто они выбрали разряженную обстановку», — заметила модель.

Напомним, что из России за последний месяц уехали сразу несколько звезд. Среди них Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант и некоторые другие.

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Алла ПугачеваВиктория БоняИван УргантКсения СобчакМаксим Галкин