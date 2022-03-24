«Я просто таю»: Нюша засняла, как подросшая дочка в розовом костюме делает себе педикюр

Певица и ее муж умилились тому, что Симба в свои три года так за собой ухаживает.

Нюша является популярной певицей. Она не скрывает, что уже в юные годы много гастролировала. Артистка выпустила множество хитов. Но год назад она поставила творчество на паузу.

Теперь звезда на первое место ставит семью. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает трехлетняя дочка Симба. А всего три месяца назад звезда родила сына, чье имя скрывает.

Сначала Нюша привезла наследника в Москву. Однако на днях она снова улетела в Дубай. Певица признается, что решилась на поездку, так как за границей проще работать ее мужу. А накануне пара вышла в свет. Они посетили вечеринку, где Нюша щегольнула в коротком платье.

Но большую часть времени артистка посвящает детям. 24 марта она опубликовала трогательные кадры. Звезда подловила дочку, которая сидела на диване и делала себе педикюр.

Симба была в розовом костюме. Она красила ноготки лаком. При этом ей никто не помогал.

«Утренние процедуры… Этому человечку три годика», — заявила Нюша. «Как папа я просто таю каждый день перед этой девочкой любимой», — отметил Сивов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка певицы. Многие посчитали, что кроха подражает маме. «До чего она милая», «Это прекрасно», «Просто чудо», «Какая она хорошенькая, вся в маму», «Ну она же девочка», «Какая умничка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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