«Хит этой осени»: Водянова, Нюша и другие звезды носят остромодные тренчи сезона

Стилист-имиджмейкер рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, какие плащи актуальны и с чем их носить на примере звезд шоу-бизнеса.

Осень — пора, когда нужно утепляться. Однако каждой девушке хочется быть красивой, несмотря на холод и дожди. Кто-то выбирает для себя пальто, другие — модные куртки, но также не теряют актуальности плащи. О самых трендовых обновках сезона для портала Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Тренч — это и мода, и классика. Он — один из самых универсальных предметов гардероба, поскольку является идеальным «компаньоном». Под него можно надевать платья, юбки, брюки, джинсы, спортивную одежду и комплектовать с ним любые стили. А так как тренч пришел в женскую моду из мужского стиля, то одним своим присутствием, он уже создает модный контраст, добавляя нотку Ян любому женскому образу», — поделилась эксперт.

Екатерина Стриженова

Длительное время Екатерина Стриженова является телеведущей. Она почти каждый день оказывается в эфире, поэтому зрители привыкли разглядывать ее образы. Даже в обычной жизни Екатерина одевается элегантно и этой осенью ей приглянулся приталенный плащ необычной расцветки.

«Образ хитовый и модный не только за счет фактуры плаща, но и за счет создаваемого силуэта, поскольку в моду вернулись 50-е, а с ними и женственная элегантность, и силуэт песочные часы (стиль Кристиана Диора — New Look). Как красива в этом образе Екатерина. Ничто не может так украсить женщину, как сама женственность. Подобное к подобному!» — считает стилист.

Наталья Водянова

Одна из самых известных моделей в мире — Наталья Водянова. Она часто приезжает в Россию, так как любит родину и не забывает своих родных. При этом для каждого появления на публике она подбирает элегантные и женственные наряды. Даже плащ Наталья выбрала приталенный, напоминающий платье.

«Наталья Водянова также подхватила модную тенденцию элегантной женственности для создания образа. Она отдала предпочтение приталенной женственной модели плаща и неслучайно дополнила его сумочкой Lady Dior, но образ обыграла в модном контрасте, объединив женственную модель тренча с ботинками в мужском стиле. Хочу отметить, что модного градуса данному луку добавляет еще и черный монохром, который этой осенью вновь на лидирующих позициях, да и на модных показах сезона осень-зима 2021/22 черный тренч мы чаще всего видели в total black ансамблях», — высказалась эксперт.

Нюша

Молодая мама Нюша в этом году снова объявила о беременности. Интересное положение не мешает ей стильно одеваться. Во время прогулки по Парижу она предстала в тренче классического песочного цвета. Такой же наряд певица подобрала для дочки Симбы. У них получился образ в стиле family look.

Артистка сочетала осенний наряд с трикотажным платье и грубыми ботинками на массивной подошве, которые в моде уже второй сезон.

«Благодаря классической и военной составляющей, тренч выравнивает силуэт, помогая любой фигуре выглядеть стройней и пропорциональней. Поэтому он идеально подходит для создания Street style образов беременным женщинам, визуально выравнивая и корректируя силуэт. Пример тому образ певицы Нюши. Казалось бы простой, лаконичный образ, а выглядит интересно и эффектно за счет контраста женственности и мужественности. Модные трикотажные платья, не держащие форму просто идеально сочетать с тренчем, добавляя четкости и структуры фигуре», — пояснила Лариса.

Валерия

Певица Валерия в 53 года не боится экспериментировать со стилем. А так ка кона выглядит моложе многих сверстниц и может похвастаться стройной фигурой, то часто одевается в молодежном стиле. Во время посещения ресторана артистка отметилась в тренче песочного цвета, как у Нюши.

Но она также надела брюки, изящные черные сапожки, взяв в руки классическую сумочку. Кепка и толстовка с капюшоном дополнили лук. Образ Валерии очень напоминал тот, что ранее советовал звездный стилист Александр Рогов. По его словам, сейчас модно сочетать вещи из разных стилей.

«Лидирующие позиции занимает классический тренч в бежевом цвете, как и первые модели тренча Burberry. Но не смотря на его классический вид он чудесно комплектуется в ультрамодные сложно — сочиненные стили. Обратите внимание, как модно и молодежно обыграла такую модель тренча певица Валерия, создав образ в стиле спорт-шик. Создав многослойный образ, Валерия не выглядит при этом объемной и бесформенной, благодаря фасону тренча и одному хитрому приему, надев обувь и бейсболку одного цвета (черного), тем самым начав и закончив силуэт одним цветом, визуально вытянув его как вверх, так и вниз, добавляя роста, и делая стройнее. Плюс, создается эффект полностью завершенного образа», — отметила Тимиряева.

Лиза Арзамасова

Не так давно стала мамой Лиза Арзамасова. Звезда «Папиных дочек» любит подбирать себе образы. Для прогулок с сыном она выбирает комфортные и практичные наряды.

Так, актриса даже купила тренч с клепками в цвете хаки, который сочетался по гамме с детской коляской. Ее наряд дополнила кепка и ботинки с клепками на шнуровке. Лиза продемонстрировала, как осенью можно выглядеть стильно на прогулке с малышом.

Альбина Джанабаева

Также Альбина Джанабаева теперь часто гуляет, так как у нее родилась дочка Агата. Певица стала мамой уже в третий раз. Она тоже ценит практичность. Жена Валерия Меладзе купила на осень тренч макси оливкового цвета, который сочетала с футболкой и полосатыми брюками. Полоска визуально стройнит, а вот выбор приглушенного темного цвета также удачный, так как такой плащ менее маркий.

«В модных фаворитах тренчи длины макси как у Альбины Джанабаевой. Надо отметить, что у ее плаща не только модная длина, но и фасон «Хэвлок» с небольшой пелериной , который в топе самых модных моделей тренча сезона 2021-2022. Появился тренч-хэвлок в мужском гардеробе еще в XIX в. благодаря генералу Генри Хэвлоку. Как здорово Альбина поддержала военную составляющую очками «Авиаторами», добавив брутальности и усилив контраст ЯН. Такие плащи гармонично сочетаются с военизированными ботинками на объемной подошве. Альбина же решила создать образ не гармоничный, а в модной тенденции контраста, надев с кроссовками, добавив нотку расслабленности четкой форме плаща. В данном образе большую роль играет объемная и очень модная сумка-шопер, которая поддержала принтом обувь, а четкими линиями форму тренча. Создавая контраст в образе, обязательно необходима хотя бы одна вещь, которая его гармонизирует», — высказалась стилист.

Наталья Подольская

Модницей можно назвать и Наталью Подольскую. Певица всегда тщательное продумывает образы для красных дорожек. Также она любит ходить на свидания с мужем Владимиром Пресняковым. Артистка год назад стала мамой, родив второго сына Ивана. Она быстро вернулась в форму, поэтому пополнила гардероб актуальными обновками. Наталья с удовольствием разбавляет монохромные образы золотистым плащом. Этот тот случай, когда одна вещь может сделать лук более броским.

«Пальму первенства, уже не первый сезон, но уверенно и основательно, держат кожаные плащи и тренчи. Особенно эффектными являются модели с теснением под рептилии и с металлизированным блеском. Тренч цвета расплавленного золота как у Натальи Подольской безусловно в модных фаворитах. Он настолько яркий и самодостаточный, что очень гармонично сочетается с черным и золотыми украшениями. Очень эффектный праздничный образ получился у Натальи», — призналась Тимиряева.

Кети Топурия

Солистка группы «А’Студио» уже много лет выступает на сцене. Она умело подчеркивает достоинства фигуры своими нарядами. Кети Топурия не так давно родила сына Адама. Она признавалась, что еще не вернулась в форму, поэтому носит наряды оверсайз. Этой осенью певица отметилась в необычном плаще без рукавов трапециевидной формы. Она отдала предпочтение актуальному кирпичному оттенку и сочетала его с джинсами и рубашкой.

«Спешу обрадовать любительниц коротких длин, мода на них вернулась как на пальто, так и на плащи, но…, главное, чтобы не было плотного прилегания. Прекрасный пример ультрамодного укороченного тренча у Кети Топурии, в котором заключены сразу два ультрамодных тренда: короткая длина и отсутствие рукавов. Просто хитом этой осени как в пальто, так и в плащах безрукавные модели — жилеты, которые просто идеально подходят для создания многослойных образов, что и сделала Кети. Браво!» — рассказала Лариса.

Ольга Бузова

Старается не отставать от моды и Ольга Бузова. Друзья телеведущей знают, что именно наряды люксовых брендов ее обрадуют в качестве подарка. Этой осенью она уже успела отметиться в тренче.

«В моде по прежнему лидирует объем, а вместе с ним и модель тренча, как бы с мужского плеча. Но нужно помнить, что такие тренчи больше подходят высоким, либо нужно более тщательно проработать образ, как это сделала Ольга Бузова. Она очень грамотно вытянула силуэт вверх прической, с помощью высокого пучка. Нужно помнить одно правило гармонии — добавляя силуэту объема и ширины, нужно обязательно добавить длины для баланса», — считает эксперт.

Совет эксперта

«Создавая образы с тренчем, помните, что стиль задает обувь и сопутствующие к ней аксессуары. В каком стиле обувь, в таком и выстраивается весь образ и аксессуарный ряд. Надели кроссовки и удобную сумку, получили стиль спорт-шик, надели шпильки и взяли в руки клатч, готов образ в элегантном стиле, добавили к тренчу грубые ботинки и маскулинный образ „городской амазонки“ готов. Идеальные аксессуары для тренча: солнцезащитные очки и наручные часы. Тренч — очень комплементарная вещь, поскольку выравнивает линию плеча, помогая визуально расправить плечи и идти по жизни с высоко поднятой головой», — рассказала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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