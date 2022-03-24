«С моими белобрысиками счастья»: Рудковская запечатлелась с подросшими сыновьями Плющенко

Яна Рудковская является одной из самых известных в России среди продюсеров. Ее подопечным является Дима Билан, который побеждал на «Евровидении».

Сама она частая гостья на светских раутах и красных дорожках. Яна очень часто оказывается на модных показах. Она старается во все, чем занимается, привнести нотки изысканности. В ее большом особняке много предметов искусства и эксклюзивных вещей.

Он пошел по стопам отца и уже приносит домой медали с соревнований по фигурному катанию. А вот в 2020 году у пары родился сын Арсений, которого выносила суррогатная мать. Мальчик с малых лет носит брендовые наряды. 24 марта Яна поделилась трогательным фото.

Она в пижамке Louis Vuitton позировала с малышами в своей дизайнерской спальне с белыми стенами и большим пудровым диваном.

«С моими белобрысиками счастья», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Яна. Другие поразились тому, как быстро растут ее наследники. «Малыши прекрасные», «Какие все светлые, приятно смотреть», «Какие красивые у вас сыновья», «Какие вы замечательные. Детишки — чудо», «Мамины защитники», «Красивые такие», «Просто очаровательное фотография», «Арсений так вырос! Такой хороший», — прокомментировали пост подписчики.