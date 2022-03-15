«Миколка, не вводи людей в блудень»: Евгений Плющенко достойно ответил на обвинения Макса Барских

Фигурист предпочел отреагировать на слова украинского исполнителя, который «прошелся» по его семье.

За последние несколько недель многие украинские артисты стали негативно относится к России и нелестно высказываться о коллегах. Некоторые отечественные музыкальные каналы и радио уже отказались от работы с Потапом, Валерием Меладзе, Настей Каменских и другими исполнителями.

Но Макс Барских назвал Россию дырявой, заявил, что больше не будет давать концерты там и даже запретил слушать его музыку на территории России.

На колкие слова певица остро отреагировал Тимати, а вслед за ним и Слава, Ольга Бузова и Яна Рудковская. Последняя отметила, что в свое время он получал российские премии в музыкальной сфере и зарабатывал большие деньги именно в России. Молчать барских не смог и вскоре заявил, что Яна перестала видеть что-то кроме брендовых вещей.

«Очнись, ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток. Уже уехала из России. Как так? Вы же патриоты все?» — высказался артист.

Но за свою жену заступился Евгений Плющенко. Он опубликовал видео, на котором запечатлен в свое Академии фигурного катания.

«Миколка, не вводи людей в блудень», — написал спортсмен. «Я увидел информацию от Максима Барских, такой есть певец. Я, к сожалению, далек от шоу-бизнеса. Хотя у меня жена работает в этой индустрии. Максим, я тебе хочу сказать, что мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Катки мы свои не сдаем. У меня занимается здесь каждый день полноценная школа. Мы не сдам в аренду катки. Мы трудимся, работаем и за границу мы никуда не собираемся уезжать. Да, действительно я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом. Я горд, что я русский», — заявил он.

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