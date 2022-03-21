А Гном Гномыч помог: Рудковская показала, как Плющенко поставил на коньки годовалого сына

Яна Рудковская уже много лет занимается продюсирование артистов. Она счастлива в браке с фигуристом Евгением Плющенко. У них подрастают сыновья. Девятилетний Саша, которого близкие зовут Гном Гномыч, пошел по стопам отца.

Он занимается фигурным катанием, приносит медали с соревнований и участвует в ледовых шоу своего папы. А вот малышу Арсению только один годик, но родители делают все, чтобы он рос счастливым.

Обычно Яна часто выходит в свет и хвастается своими брендовыми нарядами. Но на этот раз она решила поделится трогательным семейным видео. Плющенко привел сыновей в свою Академию фигурного катания. Он поставил на коньки младшего наследника. Мальчик был в пуховике-дутике, шапке и джоггерах. А Гном Гномыч помогал ему кататься и поддерживал.

«Молодец, побежали, побежали! Молодец! Сам! Топай, топай. Топ-топычи!» — приговаривал олимпийский чемпион.

Со стороны за ними наблюдали Яна и няня. Светская львица надеялась, что малыш сразу попробует кататься сам, но Плющенко решил пока помогать крохе.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие поразились тому, как быстро растет Арсений.

«Поставили Арсюшу в 1,5 годика на коньки! Думаю, что через пол года систематических тренировок он должен самостоятельно начать кататься. Желание большое! Со льда не хочет уходить», — написала Рудковская.

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