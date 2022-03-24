«Сессия сдана!»: 44-летняя Федорова в меховой шапке-ушанке и белой куртке предстала в МГУ

Оксана Федорова является медийной персоной. Она не скрывает, что ее часто приглашают на разные мероприятия. Ранее Оксана стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная».

Она не только ведет передачи и концерты, а также зачастую организует светские мероприятия. Примечательно, что у нее есть дети — Елизавета и Федор. Оказалось, что несмотря на свою занятость, звезда получает второе высшее образование.

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Ранее Оксана с золотой медалью окончила Псковскую среднюю специальную школу милиции. В 2000 году она также окончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ, где училась на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел.

Теперь Федорова учится на факультете искусств в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. На новом фото она предстала в белой куртке и меховой шапке-ушанке. Звезда запечатлелась после экзаменов.

«Сессия сдана! Остались госы и защита магистерской», — объявила она.

Поклонники восхитились тем, что в 44 года Федорова продолжает развиваться. Многие также отметили, что она выглядит очень стильно и молодо. «Вот это студентка», «Ого, вы учитесь», «Это круто, какая вы красивая», «Безумно шикарно выглядите», «Вы хорошо ученица», «Просто слов нет! Вот это сила духа!», «А вы точно на фоне молодого поколения не сильно выделяетесь», — прокомментировали кадры подписчики.

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