«Моя куколка»: Оксана Федорова показала редкие кадры дочери от экс-майора ФСБ

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова более десяти лет счастлива в браке с экс-майором ФСБ, а ныне сотрудником Администрации Президента РФ Андреем Бородиным. В 2012-м она родила ему дочь Елизавету, которая занимается балетом в мастерской Егора Симачева.

Накануне Федорова поделилась кадрами с выступления дочки в своем инстаграме.

«Моя куколка на конкурсе», — написала экс-модель.

Девочка предстала перед зрителями в образе «русской красавицы» с кокошником и в «народном» сарафане.

Напомним, брак с Бородиным стал для Федоровой вторым. До этого она была замужем за немцем Филиппом Тофтом. А после ей приписывали роман с Николаем Басковым.

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