Сделала акцент на стройность: Федорова в брючном костюме и на шпильках щегольнула в Санкт-Петербурге

Оксана Федорова прославилась больше 20 лет назад. Она является победительницей престижных конкурсов красоты. Оксане даже удалось завоевать титул «Мисс Вселенная» в 2002 году. Теперь она уже стала женой офицера ФСБ и мамой двоих детей.

Ей удалось стать телеведущей, бизнесвумен и певицей. Она регулярно появляется на разных мероприятиях. В свои 44 года звезда может похвастаться моложавой внешностью.

Зачастую Оксана организует балы, благотворительные мероприятия и светские рауты. Она старается выглядеть женственно. На этот раз победительница конкурсов красоты оказалась в Санкт-Петербурге.

Она посетила филармонию. Светская львица предстала в брючном костюме с удлиненным жакетом и остроносых туфлях на каблуке. Федорова позировала в пустом зрительном зале, а потом продефилировала по лестнице.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и изящные ноги.

«Этот уникальный во всех отношениях город пропитан невероятной музыкальной энергетикой. Именно здесь открылись первые в России Консерватория и Филармония, здесь великими русскими композиторами закладывались основы национальной классической музыки», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие адресовали ей комплименты. «Какая красотища, лепота, загляденье», «Какая красивая», «Вам словно 20 лет», «Как вы элегантно выглядите», «Просто слов нет», «У вас отличный вкус», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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