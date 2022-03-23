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А казалась идеальной: Бузова показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Телеведущая решила наглядно показать, как ее меняет фотошоп. Поклонники были удивлены.

А казалась идеальной: Бузова показала, как выглядит без макияжа и фильтров
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что практически каждый день наносит на лицо макияж и даже профессиональный грим. Так как артистка выступает на сцене и снимается в разных проектах, то регулярно предстает на публике в новых образах.

Она любит выделяться, поэтому не боится экспериментов. Звезда постоянно пользовалась фильтрами, но теперь такой возможности у нее практически нет.

23 февраля Ольга весь день провела в звукозаписывающей студии. Она решила сама показать, как выглядит с макияжем и без. Для контраста артистка также обработала один снимок в специальном фоторедакторе.

А вот второй она оставила без изменений. Телеведущая не стала скрывать пигментные пятна на лице, так как недавно целый месяц провела под палящим солнцем в Африке. Круги под глазами и следы усталости она тоже на одном из снимков оставила.

Ольга Бузова без фотошопа. Фото: соцсети звезды

Поклонники были удивлены. Многие признались, что едва ее узнали. «Ничего себе», «На второй моложе выглядишь», «Естественная красота лучше», «Похожи на человека», «Фильтры всегда были, а вот без вас не узнать», «Просто на первом фото загар сильнее, на втором светлее лицо», «Не обращай внимания на негатив… все прекрасно», «Два разных человека», — прокомментировали кадры подписчики.

Ольга Бузова с фотошопом. Фото: соцсети звезды

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Без макияжабез фотошопаЗвездный стильмода и стильОльга Бузова