А казалась идеальной: Бузова показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что практически каждый день наносит на лицо макияж и даже профессиональный грим. Так как артистка выступает на сцене и снимается в разных проектах, то регулярно предстает на публике в новых образах.

Она любит выделяться, поэтому не боится экспериментов. Звезда постоянно пользовалась фильтрами, но теперь такой возможности у нее практически нет.

23 февраля Ольга весь день провела в звукозаписывающей студии. Она решила сама показать, как выглядит с макияжем и без. Для контраста артистка также обработала один снимок в специальном фоторедакторе.

А вот второй она оставила без изменений. Телеведущая не стала скрывать пигментные пятна на лице, так как недавно целый месяц провела под палящим солнцем в Африке. Круги под глазами и следы усталости она тоже на одном из снимков оставила.

Поклонники были удивлены. Многие признались, что едва ее узнали. «Ничего себе», «На второй моложе выглядишь», «Естественная красота лучше», «Похожи на человека», «Фильтры всегда были, а вот без вас не узнать», «Просто на первом фото загар сильнее, на втором светлее лицо», «Не обращай внимания на негатив… все прекрасно», «Два разных человека», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!