«Провели вечер с друзьями»: Нюша и Сивов запечатлелись с подросшим сыном в гостях

Анна Шурочки, более известная как Нюша, является популярной певицей. Она выпустила множество хитов. В последнее время артистка смогла сделать паузу в карьере. Она уже давно счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба. От прошлых отношений у ее избранника также есть двое сыновей.

В прошлом году пара уехала в Дубай, где на свет появился второй ребенок Нюши — сын. Имя малыша и его лицо супруги скрывают. Они успели свозить его на Мальдивы.

А в конце февраля влюбленные вернулись в Москву. Они устроили семейную фотосессию. А вот на днях артистка с мужем и детьми пришла в гости к друзьям. На трогательных кадрах Сивов держит на руках крохотного сына, а певица им любуется.

«Провели вечер с друзьями. Меня всегда очень сильно усиливают люди вокруг. Обмен мыслями, поддержка в идеях и реализации. В этом сейчас сила. Друг в друге. В своих», — написал муж звезды.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Нюша без макияжа выглядит еще моложе. Многие также заметили, что двухмесячный малыш подрос. «Какой хорошенький», «Ну прям картина маслом», «Просто бесподобно», «Уровень милоты зашкаливает», «Суперские!», «Какие классные родители», «Как же его зовут?», «Ну мы ждем знакомства», — прокомментировали пост подписчики.

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