«В одну реку можно войти дважды?»: Бузова перестала скрывать своего идеального мужчину

В прошлом году Ольга Бузова разорвала отношения с Давидом Манукяном. С тех пор новую любовь еще не встретила. Периодически блондинка вспоминает о своем бывшем возлюбленном Тимофее, с которым встречалась еще в юности. Снимком с ним Ольга поделилась в своем телеграм-канале.

«Мой идеальный мужчина. В него невозможно не влюбиться. Ох, эти его глаза. Помню, как тонула в них и все прощала. Хотя Тима и правда идеальный… Правда, стал таким спустя 12 лет после нашего расставания. Мы начали встречаться в 2007 году и до сих пор дружим. Как думаете, в одну реку можно войти дважды?» — написала Бузова.

Напомним, ранее Бузова рассказывала, что Тимофей очень нравился ее маме, которая считала, что молодой человек – идеальный кандидат в мужья ее дочери.

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