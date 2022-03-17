«Почему бы не пожениться?»: Ольга Бузова сделала неожиданное заявление о скорой свадьбе

Ольга Бузова уже длительное время работает на телевидении. Из участницы шоу «Дом-2» она смогла стать телеведущей.

Также уже пять лет артистка строит карьеру певицы. Несмотря на критику со стороны мастодонтов шоу-бизнеса, она добилась успеха. А вот в любви Ольга потерпела неудачу. Накануне она вспомнила, что у нее было шесть серьезных отношений. Артистка встречалась с бандитом, пыталась строить отношения на шоу и пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Примечательно, что год назад Бузова пережила очередное расставание. Она решила уйти от блогера Давы. Но теперь телеведущая признается, что все еще по нему скучает. Теперь она не рассказывает о личной жизни. Однако звезда сделала неожиданное заявление в соцсети, ответив на вопрос о возможном замужестве.

«Могу в этом году. Я перестала быть категоричной на этот счет. Если есть любовь, почему бы не пожениться? Хотя брак — далеко не показатель счастливой и гармоничной жизни», — написала она.

Отметим, что Дава в интервью рассказывал, что делал предложение руки и сердца Ольге. Однако она идти в ЗАГС не хотела. Они успели только устроить церемонию на Мальдивах, которая юридической силы не имела. Бузова давно говорит, что мечтает о семьей и детях. К 36 годам она хотела стать мамой, но пока ее мечта не сбылась.

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