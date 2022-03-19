«Весна, приходи уже скорей»: Орбакайте в блузке в крапинку запечатлелась на фоне российских пейзажей

Певица впервые за несколько недель вышла на связь с поклонниками.

Кристина Орбакайте является популярной певицей. В прошлом году она с размахом отметила 50-летие. Примечательно, что артистка даже привозила в Москву дочку Клавдию, которая гостила у бабушки Аллы Пугачевой в замке и играла с двойняшками: Лизой и Гарри. Зимой Орбакайте активно снималась в кино и разных передачах. А вот в январе путешествовала с мужем Михаилом Земцовым.

В феврале Орбакайте делилась кадрами с концертов и съемок. Она находилась в России. Однако после начала специальной операции России на Украине певица перестала выходить на связь и делится новыми кадрами.

В это время ее мама уехала в Израиль с Максимом Галкиным и детьми. Ходили слухи, что Кристина тоже покинула страну и вернулась в США. Однако 19 марта она опубликовала новое видео.

На кадрах певица предстала в машине. Она позировала в черной блузке в крапинку с аккуратной укладкой и макияжем. Артистка показала российские пейзажи с деревьями и дорогой.

«Весна, приходи уже скорей», — заявила Орбакайте.

Поклонники были рады увидеть дочку Примадонны. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. «Ура, мы тоже ждем весну, тепло», «Кристина, какая красивая», «Ох, а вы в Москве?», «Такие серые пейзажи могут только в России», «С возращением!», «Очень похожа на маму», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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