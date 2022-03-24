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«Будем ждать лучших времен»: Александр Роднянский объявил об отмене «Кинотавра»

Как отметил украинский режиссер и продюсер, в его проведении в этом году «нет смысла».

«Будем ждать лучших времен»: Александр Роднянский объявил об отмене «Кинотавра»
Александр Роднянский. Фото: Global Look Press

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский в интервью блогеру Илье Варламову заявил, что в этом году фестиваль «Кинотавр» не состоится.

Марк Рудинштейн
Марк Рудинштейн. Фото: Global Look Press

«Будем ждать лучших времен».

Александр Роднянский

Как добавил Александр Роднянский, проводить «Кинотавр» «не имеет смысла». При этом он заметил, что мероприятие может не состояться не только в этом году, но и быть отменено вообще.

Напомним, что фестиваль «Кинотавр» проводился с 1990 года. Организаторами фестиваля являются продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский.

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Александр РоднянскийМарк РудинштейнОлег ЯнковскийСочиФестиваль "Конатавр"