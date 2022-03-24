«Будем ждать лучших времен»: Александр Роднянский объявил об отмене «Кинотавра»

Как отметил украинский режиссер и продюсер, в его проведении в этом году «нет смысла».

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский в интервью блогеру Илье Варламову заявил, что в этом году фестиваль «Кинотавр» не состоится.

«Будем ждать лучших времен». Александр Роднянский

Как добавил Александр Роднянский, проводить «Кинотавр» «не имеет смысла». При этом он заметил, что мероприятие может не состояться не только в этом году, но и быть отменено вообще.

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Напомним, что фестиваль «Кинотавр» проводился с 1990 года. Организаторами фестиваля являются продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский.

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