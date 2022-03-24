«Будем ждать лучших времен»: Александр Роднянский объявил об отмене «Кинотавра»

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский в интервью блогеру Илье Варламову заявил, что в этом году фестиваль «Кинотавр» не состоится.
«Будем ждать лучших времен».
Как добавил Александр Роднянский, проводить «Кинотавр» «не имеет смысла». При этом он заметил, что мероприятие может не состояться не только в этом году, но и быть отменено вообще.
Напомним, что фестиваль «Кинотавр» проводился с 1990 года. Организаторами фестиваля являются продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский.
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