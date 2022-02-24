«Скорблю и плачу»: Роднянский и Ургант высказались о сложной обстановке на Донбассе и Украине

Как отметил телеведущий, он испытывает страх и боль.

24 февраля после объявления о проведении Россией специальной операции на Донбассе звезды шоу-бизнеса решили высказаться по этому поводу. У многих певцов и актеров есть родные на территории Украины.

Лолита Милявская, Вера Брежнева, Ани Лорак не раз делились новостями о своих родных, а также ездили в Киев, чтобы их проведать. Но теперь многие признаются, что испытывают страх.

Не смог промолчать Иван Ургант. Известный телеведущий обычно ведет развлекательные программы. Но это утро было омрачено неприятными событиями.

«Страх и боль. Нет войне», — написал он.

Украинский и российский режиссер Александр Роднянский тоже едва сдержал эмоции.

«Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут», — заявил режиссер.

Отметим, что Валерий Меладзе призвал достичь мира и сесть за стол переговоров, чтобы все разрешить без жертв. Многие артисты отменили запланированные мероприятия. Так, Любовь Успенская не стала праздновать свой день рождения 24 февраля, а другие певцы стали отменять выступления.

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