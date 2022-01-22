«Певцова рядом не было»: Иншаков вспомнил, как заступился за Дроздову на «Кинотавре» в Сочи

Как отметил знаменитый каскадер и актер, ему пришлось «дать в пятак» одному из пристававших.

Каскадер Александр Иншаков вспомнил, как однажды на «Кинотавре» в Сочи ему пришлось заступиться за известную актрису Ольгу Дроздову. По словам актера, к ней приставала местная братва и ему даже пришлось «дать в пятак» одному из «ухажеров».

По словам Иншакова, к Дроздовой начали клеиться армяне и дагестанцы — бывшие борцы и боксеры. Как заметил Иншаков, ему удалось в итоге найти с ними общий язык.

«Заступился за Олю Дроздову. Димы Певцова, мужа, в тот момент рядом не было. Зацепили местные. Ко мне подбежали девчонки, актрисы: «Саша, Олю Дроздову надо спасать…» Я туда. Там ребята-дагестанцы. Быковатые! Одному пришлось навернуть». Александр Иншаков

Напомним, что Александр Иншаков – один из самых известных каскадеров в стране. Его трюки стали настоящей классикой в кинематографе, сообщает «Спорт-Экспресс».

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