«Да, простит его бог!»: Проклова отреагировала на слова покойного Рудинштейна о ее насыщенной интимной жизни

Ныне покойный продюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн при жизни негативно высказывался о многих звездах. Досталось от него и Елене Прокловой.

Актриса Елена Проклова отреагировала на слова, которые при жизни о ней говорил Марк Рудинштейн.

Продюсер заявлял, что Елена Проклова с ранних лет вела беспорядочный образ жизни, и ей было все равно, с кем из мужчин встречаться.

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«О Господи, да простит его бог, — сказала 68-летняя Елена Проклова. — Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать. Поэтому не собираюсь даже за всем этим следить».

Скандальную фразу Марка Рудинштейна о Елене Прокловой накануне обнародовал телеканал НТВ в программе «Ты не поверишь!»

Елена Игоревна же призналась, что подобные характеристики, а также ее откровения о насилии со стороны известного артиста, никак не влияют на любовь поклонников к ней.

«Зритель встречает меня с любовью, благодарностью, аплодисментами. Не могу сказать, что моя личная жизнь сильно влияет на профессиональную деятельность», — цитирует Елену Проклову «СтарХит».

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