«Не интересуюсь»: мама Тимати высказалась о новом бизнесе Решетовой

На днях модель Анастасия Решетова запустила линию косметики. Над разработкой сред по уходу за телом экс-возлюбленная Тимати и ее команда трудились целый год. по их словам, главное отличие новой продукции от той, которая уже представлена на рынке, — афродизиаки в составе.

Накануне свое мнение о новом увлечении матери внука высказала Симона Юнусова. В своей соцсети она отвечала на вопросы подписчиков.

«Что думаете о новой продукции Решетовой?» — спросили фолловеры. «Я этим не интересуюсь. Но молодец, если что-то продолжает делать. Так и надо», — написала Симона.

Напомним, Анастасия Решетова и Тимати заявили о расставании в 2020 году. У них подрастает сын Ратмир. Кроме того, у Тимати есть дочь от модели Алены Шишковой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.