«Вы полюбите это!»: бизнесвумен Анастасия Решетова занялась импортозамещением

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель и бизнес-леди Анастасия Решетова давно занимается предпринимательством. Красавица владеет сетью бьюти-салонов, а также брендом нижнего белья. В этот раз девушка объявила о том, что запустила новый бизнес.

Судя по тому, что многие бренды уходовой косметики покидают российский рынок, для местных производителей настает период подъема. И Решетова на волне импортозамещения решила предложить землякам средства для тела и волос собственного производства.

«Для начало запускаем линейку из четырех средств. Пятое в разработке и скоро будет доступно тоже. Вы полюбите это», — пообещала звезда.

Решетова также отметила, что при высоком качестве продукта, которым она пользуется уже сама, его стоимость будет бюджетной.

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