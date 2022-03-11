Продает бизнес и переезжает? Решетова рассказала о планах на ближайшее будущее

Мать сына Тимати стала часто общаться с поклонниками в Сети.

Бывшая возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, снова вышла на связь с подписчиками в Instagram. В этот раз бизнес-леди прокомментировала новости о продаже салона красота ее бренда Inhype.

«Ложная тревога! Я не продаю свой салон и не переезжаю! Наш салон красоты работает в полную силу и, кроме как интенсивного развития, у нас нет других планов», — написала модель.

Как оказалось, продается салон Решетовой, открытый по франшизе ее бизнес-партнером. Сама звезда никакого отношения к этому не имеет.

Ранее Решетова рассказывала, что накопления делала в рублях. И потому решила, что лишилась половины своего состояния из-за возросшего курса доллара.

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