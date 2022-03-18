По последней моде: Пынзарь вслед за Лорак позволила себе куртку-авиатор – хит этой весны

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовала дамам, которые следят за трендами, обратить свое внимание на куртки-авиаторы.

По мнению ведущей, они стали хитом сезона и не потеряют своей актуальности и дальше. Куртки выглядят ярко и смело, к тому же теплые. Поэтому понравятся дамам на всей территории России.

Тренд уже поддержала Ани Лорак, которая выбрала черную модель с такого же цвета меховым воротником. А теперь и Дарья Пынзарь, которая облачилась в модель цвета экрю для своей поездки в Казахстан. Звезда также примерила комфортные джоггеры и кардиган.

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