Не выходит на связь: Ани Лорак удалила аккаунт в популярной соцсети

Артистка обеспокоила поклонников. В марте она не появлялась на публике, а теперь ее страничка в соцсети оказалась недоступна.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она ездила на «Евровидение», а также регулярно давала гастроли. Певица очень близко дружит с Филиппом Киркоровым и даже сделала его крестным папой своей дочки Софии.

С турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу артистка развелась несколько лет назад. Еще недавно звезда делилась кадрами со съемок и хвасталась нарядами.

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Однако уже больше трех недель Лорак не выходит на связь. 25 февраля певица выразила свое беспокойство из-за того, что происходит на Украине. В Киеве у нее живут родные.

А потом она перестала делать публикации. 19 марта у нее пропала страничка в популярной соцсети, которую запретили в России. Теперь страничка звезды недоступна. Поклонники пришли к выводу, что аккаунт удален. Многие переживают и надеются, что Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) скоро выйдет на связь.

Напомним, что недавно также удалил свой аккаунт Сергей Лазарев. А вот у Ольги Бузовой профиль в соцсети, где было 23 миллиона подписчиков, просто заблокировали. Она была очень расстроена.

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