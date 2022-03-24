«Последствия коснутся всех»: Штурм назвала уехавших за границу звезд планктоном

В конце февраля – начале марта из России уехали некоторые представители шоу-бизнеса. Так, за границу экстренно отправились Алла Пугачева и Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие. Все они практически в один голос твердят, что обязательно вернутся домой.

В адрес экстренно уехавших высказывались многие медиаперсоны. Не осталась в стороне и певица Наталья Штурм. Всех уехавших она назвала «планктоном, мечтающим удобно устроиться и не попасть под раздачу в кризис».

«Процесс переустройства мира начался и его не остановить. Последствия коснутся всех без исключения. Всей нашей планеты Земля. И куда бы мы/вы/они не переехали, волна цунами вас все равно накроет», — написала Штурм в своем телеграм-канале.

Напомним, Наталья Штурм осудила уехавшую в Израиль Ксению Собчак, назвав ее слабой духом.

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