«Ты слабая духом!»: Штурм осудила Собчак, которая сбежала в Израиль в непростые для России дни

Ксения Собчак засветилась в Израиле с сыном Платоном, хотя заявляла публике, что летит на отдых в Турцию. Позже, когда ведущая поняла, что отпираться не имеет смысла, она пояснила зрителям – дескать, не сбежала она, еще вернется, да и гражданства израильского у нее нет.

Тем не менее, ее поступок нравится далеко не всем. Например, певица Ирина Штурм осудила светскую львицу, общаясь со своими подписчиками в Instagram.

«Уехала в секунду, как только страна попросила помощи у своих граждан. Тебе все сходило с рук — и авария с жертвами, и желтушные проказы, и многочисленные провокации политического характера. Ты не патриот, а главное, ты не любишь свою Родину! Ты любишь себя и свои удобства. Ты слабая духом!» — обратилась к Ксении Собчак Ирина Штурм.

Отметим, что шоумен Отар Кушанашвили, напротив, поддержал ведущую. Он заявил, что она имеет право поступать так, как ей заблагорассудится. И сам он тоже вывез бы своих детей за пределы страны, но у не имеет на это денег.

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