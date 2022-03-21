Кейт Миддлтон в платье в цветочек и босоножках «зажгла» вместе с местными жителями в Белизе

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям отправились в тур по Центральной Америке. Они отметились на культурном фестивале, который прошел на местной какао-ферме.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже много лет счастливы в браке. Их считают одной из самых элегантных пар. Члены королевской семьи успевают воспитывать троих детей и исполнять свои обязанности. Не так давно они вместе вышли в свет.

Они отметились на церковной службе в честь Дня содружества. Каждый раз для появления на публике герцогиня Кембриджская подбирает женственные образы.

А на днях супруги отправились в тур по Центральной Америке. Они оказались в Белизе. Там Миддлтон и принц Уильям посетили культурный фестиваль, который прошел на местной какао-ферме.

Им показали, как делают шоколад, а также подарили маракасы. Кэтрин для такого случая облачилась в воздушное платье мидакси синего цвета с цветочным принтом. Наряд дизайнера Тори Берч подчеркнул ее тонкую талию. Образ дополнили босоножки на танкетке.

Монаршая особа держала в руках сумочку в форме веера. К слову, она позволила себе насладиться моментом и даже станцевала со школьниками и местными жителями.

«Уильям двигался под музыку. У него прекрасное чувство ритма. Было приятно на них смотреть. Кейт была превосходна. В ней определенно есть что-то из культуры гарифов», — поделилась организатор праздника Лаура Качо, пишет Daily Mail.

Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит Миддлтон. Многие отметили, что даже простое на первый взгляд платье ее украсило.

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