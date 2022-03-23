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Папа и его маленькая копия: Бурак Озчивит запечатлелся с подросшим сыном в роскошной гостиной

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит поделился кадрами с малышом Караном.

Папа и его маленькая копия: Бурак Озчивит запечатлелся с подросшим сыном в роскошной гостиной
Бурак Озчивит. Фото: соцсеть

Актерская пара Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен воспитывают сына Карана. Малыш, по мнению поклонников звезд, является копией своего красавца-отца.

Миллионы подписчиков с нетерпением и восторгом ждут, когда родители порадуют их кадрами со своим очаровательным наследником.

Бурак Озчивит поделился в микроблоге видео, на котором запечатлено, как он играет в гостиной с маленьким сыном. Папа и малыш о чем-то разговаривают. Очевидно, что Каран растет смышленым мальчиком.

В кадре он поет какую-то песенку. А звездный отец кивает головой ей в такт. При этом и Бурак Озчивит и его наследник Каран держат в руках чупа-чупсы.

«Наша сосредоточенность на сериале в среду вечером», — подписал видео Бурак Озчивит.

За короткое время под видео было оставлено порядка трех тысяч комментариев. Поклонники восторгаются звездным отцом и его наследником и предполагают, что столь милое видео, скорее всего, записала мама Карана, Фахрийе Эвджен. Ее в кадре не видно.

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Бурак Озчивитдети звездсериал «Великолепный век»турецкий сериал "Великолепный век. Империя Кесем"Фахрийе Эвджен