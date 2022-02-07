Даже красавчики с утра такие: Бурак Озчивит со взлохмаченной головой запечатлелся на балконе спросонья

Звезда турецких сериалов «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая» Бурак Озчивит хоть и является примерным семьянином, разбил не одно девичье сердечко. В Турции он гордо носит титул самого красивого мужчины, да и в России поклонниц у него немало.

Многие привыкли видеть его в роли мужественных красавцев, одетых с иголочки. Однако не стоит обольщаться – в жизни артист обычный мужчина, который тоже с утра выглядит слегка заспанным и взлохмаченным, как и все остальные люди.

В личном блоге Бурак Озчивит позволил своим подписчикам убедиться в этом, выложив снимок в начале дня в простой олимпийке на балконе.

Впрочем, это не убавило пыл его почитательниц, которые заполнили его аккаунт смайлами в виде сердечек и комплиментами.

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