Вся семья в сборе, а где Бурак? Фахрийе Эвджен показалась на прогулке с сынишкой Караном от Озчивита

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен воспитывают общего сына Карана. Малыш, как считают многие поклонники звезды «Великолепного века», растет точной копией своего отца. Сынишка Бурака уже во всю корчит гримасы, не исключено, что в будущем он пойдет по стопам своих звездных родителей и выберет актерскую стезю.

Сам Озчивит с успехом снимается в исторических лентах. После сериала «Великолепный век» его пригласили на главную роль в проект «Основание Осман». Это сериал о становлении османской династии. История, по сути, предшествует сериалу о султане Сулеймане Великолепном. Осман гази был его славным предком.

Несмотря на занятость, актер старается уделять внимание семье. Вместе с Фахрийе он часто выбирается на пикники. А вот на свежих снимках Эвджен с сынишкой Бурак не мелькал. Однако настроение его жены, судя по довольной улыбке, отсутствие Озчивита не подпортило.

Вместе с сыном Караном актриса позировала на прогулке. Малыш очаровал многих поклонников своей звездой мамы пухлыми щечками и подвижной мимикой, а также сходством с отцом.

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