Прильнула к широкой груди: Фахрийе Эвджен в пуховике-дутике цвета незабудки прижалась спиной к Бураку Озчивиту

В одном из своих интервью Бурак Озчивит признался, что как только увидел на съемочной площадке турецкого сериала «Королек — птичка певчая» свою партнершу Фахрийе Эвджен, сразу понял — она девушка особенная. Между ними, как говорит актер, пробежала искра.

По мере того, как развивался сценический роман их персонажей Кямран-бея и Фериде, эта пара все лучше узнавала друг друга. Ну а летом 2017 года Бурак Озчивит сыграл свадьбу со своей невестой Фахрийе Эвджен в Стамбуле. Спустя два года возлюбленная подарила актеру первенца — сына Карана.

Парочка, словно молодожены, до сих пор любуются друг другом, устраивая небольшие романтические вылазки к морю. На пляже Фахрийе позировала в пуховике-дутике цвета незабудки, прильнув спиной к широкой груди мужа. Бурак Озчивит ласково обнимал возлюбленную, словно защищая ее от любопытных взглядов.

«Идеальная парочка!», «Ох, какой пуховик классный!», «Бурак с такой бородой ну прямо вылитый султан Сулейман», «Словно султан со своей любимой фавориткой», «А сынишку не взяли??» — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!