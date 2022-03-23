Каникулы: Элина Камирен подловила дочку от Саши Задойнова, бесстрашно несущуюся с гор на лыжах

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен несколько лет назад вместе с дочкой от Саши Задойнова, Александрой, переехала жить в Сочи. Она использует все возможности этого города для развития наследницы.

Так, Саша вместе с мамой часто приезжает на Красную Поляну, чтобы покататься на лыжах. Семилетняя девочка освоила экстремальный вид спорта — она бесстрашно носится на горных лыжах.

Элина Камирен поделилась в соцсети видео, которым запечатлела свою смелую дочку.

«Каникулы», — подписала ролик Элина Камирен.

Ее подписчики восхитились бесстрашной экстремалкой Александрой, заявив, что такой она стала благодаря своей маме. Элина Камирен, кстати, в кадре присутствует рядом с дочкой.

Напомним, чуть больше месяца назад у дочери Элины Камирен родилась младшая сестренка. Саша Задойнов в третий раз стал папой. Александре уже представили младшую сестру, которую назвали Софией.

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