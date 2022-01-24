«Моя лыжница»: Элина Камирен из «Дома-2» показала подросшую дочку от Саши Задойнова

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен поделилась в сторис микроблога видео с участием дочери Саши. Вместе с малышкой она отдыхает в одном из отелей Красной Поляны и катается на лыжах с горных склонов.

Маленькая Александра уже тоже встала на лыжи. В кадре она позирует в экипировке.

«Моя лыжница, — подписала видео Элина Камирен. — Четвертый уровень господа. Дайте огня ребенку».

Напомним, Элина Камирен уже довольно давно перебралась с мамой и дочкой жить в Сочи. Вслед за ними в этот город переехал и отец Александры, экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов. Сделал он это для того, чтобы иметь возможность почаще видеться с дочкой.

С Элиной и Сашей он познакомил свою супругу Ксению. Пара вместе даже побывала на дне рождения Александры — в декабре девочке исполнилось семь лет.

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