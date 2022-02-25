«Компанией на прогулке»: Саша Задойнов познакомил дочь от Элины Камирен с новорожденной сестрой

Экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов провел время вместе с наследницами от разных отношений.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов — трижды отец. Две его старшие дочери появились на свет от отношений, третья — в браке Задойнова с нынешней женой Ксенией.

Накануне произошло важное событие: Саша Задойнов познакомил дочку от Элины Камирен с новорожденной сестренкой.

Отец забрал к себе в гости дочку Сашу и представил ей малышку, которая появилась на свет 8 февраля. Большой компанией, включая жену Саши Задойнова Ксению, они отправились на прогулку.

В микроблоге экс-участник поделился видео. Ксения катит коляску, в которой спит новорожденная дочка. А Саша Задойнов идет чуть сзади. На плечах он несет свою среднюю дочку Сашу.

«Ну что, вот такой компанией мы сегодня на прогулочке. Многодетная семья. Две дочи, одна на мне. Дочь, как дела?» — обратился Задойнов к Саше. «Все хорошо», — весело ответила та.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.