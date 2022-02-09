«Я сама так рада»: дочь Саши Задойнова от Элины Камирен поздравила папу и его жену с новорожденной

Сашенька Задойнова записала видеообращение, в котором призналась, что счастлива появлению на свет маленькой сестренки.

Бывшие участники «Дома-2» Элина Камирен и Александр Задойнов сумели наладить отношения спустя несколько лет после скандального расставания.

Пара мило общается, а жена Саши Задойнова даже сумела подружиться с Элиной Камирен и расположить ее к себе.

Элина Камирен, в свою очередь, так прониклась к избраннице экс-возлюбленного, что целых два раза поздравила Ксению Задойнову и Александра с рождением дочери. Один раз Элина сделала это сама, а второй — вместе с дочкой.

Семилетняя Сашенька Задойнова записала видеообращение, в котором призналась, что счастлива стать старшей сестрой.

«Я сама так рада, что у меня появилась сестренка. Я вас прям сильно поздравляю от своей души», — сказала Саша Задойнова в кадре, обращаясь к отцу и мачехе. «Любим вас!» — добавила Элина Камирен.

В кадре ее дочка от Задойнова предстала в очках на все лицо. А еще у Сашеньки нет нескольких зубиков, что вполне нормально для ее возраста.

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