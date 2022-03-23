«Завораживает»: Шишкова похвасталась необычным подарком Тимати на восьмилетие дочки

Маленькая Алиса отметила свой день рождения. Рэпер придумал, как ее обрадовать.

Тимати является завидным холостяком. После участия в «Фабрике звезд» он стал знаменитым, а потом открыл свой бизнес и стал зарабатывать миллионы рублей. К своим 38 годам рэпер так и не обзавелся женой.

У него были серьезные отношения, но они заканчивались, когда у него рождались дети. Так Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. А вот Алена Шишкова растит его дочку Алису.

Обычно Тимати проявляет себя как хороший папа. Несколько раз в год он возит детей на море. Его дочка уже стоит на доске для серфа и катается на хорошем уровне. На днях Алиса отпраздновала свое восьмилетие.

Она провела весь день с мамой, папой, дядей и своим маленьким братом. А вот спустя время ей прислали домой сюрприз. Рэпер подарил ей большой аквариум с рыбками разных видов. Шишкова засняла реакцию дочки.

«Папа подарил Алисе аквариум, смотреть за рыбками — завораживает. А как же интересно наблюдать за тем, как аквариум собирают и устанавливают, рыбки из пакетов переезжают в новый домик! Интересно, они разговаривают между собой, как в мультике „В поисках Немо“?» — написала Алена.

Поклонники оценили жест Тимати. Многие взяли на заметку идею для оригинального подарка. Другие отметили, что у модели очень красивая и просторная квартира.

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