А Алиса в модной шубке: Тимати в кожаной куртке и меховой шапке запечатлелся с подросшей дочкой

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, до сих пор не нашел настоящую любовь. Он не спешит прощаться с холостяцкой жизнью. Несколько лет назад артист расстался с Анастасией Решетовой.

Примечательно, что тогда она только родила сына Ратмира. Также от прошлых отношений с Аленой Шишковой у него подрастает дочка Алиса. Практически все отпуска он проводит с детьми.

В последнее время Тимур не покидает Россию. Он поругался с Максом Барских, который негативно высказался о России и даже отказался отдавать деньги за билеты на концерты, которые отменил. Сам рэпер осудил его за такое поведение.

Тимати продолжает находится в Москве. 19 марта он встретился с дочкой и поздравил ее с восьмилетием. Юнусов был в брюках и кожаной куртке под крокодила. Образ дополняла меховая шапка. А вот именинница предстала в плюшевой шубке, фатиновой юбке и ботинках на шнуровке.

«С любимой именинницей», — написал артист.

Поклонники осыпали комплиментами юную модницу. «Как же похожи», «Тимон на стиле», «Шапка зачетная», «Вы одеты как в 90-х», «Такая взрослая уже», «Какая дерзкая принцесса», «Ну хорошая», «Куртка бомба», «У девочки необычный стиль», «Как она выросла», «Уже копией отца стала», — прокомментировали пост подписчики.

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