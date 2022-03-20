Воссоединение: Тимати отметил день рождения дочки с Шишковой и маленьким сыном

Рэпер провел время с Алисой. Он прогулялся по Москве с бывшей возлюбленной.

Тимати является выпускником «Фабрики звезд». Он стал популярным рэпером и бизнесменом. Артист преуспел в разных сферах. Однако он так и не стал прощаться с холостяцкой жизнью.

Его романы длятся несколько лет, но свадьбу играть Тимати не хочет. Так было с Аленой Шишковой, которая родила ему первенца — дочку Алису. А несколько лет назад он ушел от Анастасии Решетовой, которая родила сына Ратмира.

Обычно Тимати много путешествует, но для своих наследников он всегда находит время. Все чаще он берет в поездки двухлетнего сына. А вот с его дочкой часто проводит время бабушка Симона Юнусова.

Но 19 марта рэпер провел время с наследницей. Он лично поздравил ее с днем рождения. Однако оделся он в одном стиле с Ратмиром в кожаную косуху под крокодила. А вот именинница предстала в юбке и плюшевой шубке. В этот день артист воссоединился с Шишковой. Они вместе гуляли по Москве.

«Время вихрем уносит все вопросы, и когда пыль рассеивается остаются ответы. Спасибо папе Алисы за дочку. Мои лучшие фотосессии в жизни — вот такие», — написала модель.

Среди компании был и брат Тимати Артем Юнусов. Они вместе занимаются ресторанным бизнесом. Брат артиста очень любит племянницу. «Какие классные», «Какие милые», «Такие классные», «Семья», «Дети счастливы», «Вы самая красивая пара были и будете», «Алиса так выросла», — прокомментировали кадры подписчики.

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