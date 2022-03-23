Старшая дочь Валерия Меладзе сообщила, в какую страну уехала из России

Инга Меладзе отметила день рождения подруги за границей, указав в соцсети геотег.

Старшая дочка известного музыканта Валерия Меладзе Инга не стала делать тайны из того, где она сейчас находится.

Наследница исполнителя сообщила, что она не в России. Правда, Инга Меладзе не стала раскрывать, как надолго она уехала.

В микроблоге Инга Меладзе поделилась снимком, на котором запечатлелась в ресторане. Инга поставила геотметку, пройдя по которой, можно узнать, что сейчас она находится на родине своего отца, в Грузии. В одном из ресторанов Тбилиси Инга Меладзе отмечала день рождения своей подруги.

Не исключено, что в Грузию мог уехать в эти дни и сам Валерий Меладзе. Музыкант уже почти месяц не выходит на связь со своей аудиторией в соцсети.

Его жена Альбина Джанабаева несколько дней назад выходила на сцену в Москве. Она занята в спектакле «Вредные привычки».

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