«Я с вами»: Альбина Джанабаева дала понять, что никуда не уехала

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые за долгое время вышла на связь со своей аудиторией.

Певица и актриса Альбина Джанабаева в последнее время не балует подписчиков своей активностью в соцсети.

Если раньше вместе с мужем Валерием Меладзе они записывали совместные видео и веселили ими свою аудиторию, то сейчас – полное затишье.

Не вышла Альбина Джанабаева на связь даже после своего разоблачения в шоу «Маска». Как правило, звезды после этого размещают посты и делятся своими эмоциями по поводу участия в проекте НТВ.

Но Альбина Джанабаева промолчала. Так что, поклонники певицы решили, что она, вполне возможно, уже находится не в России.

Но Альбина Джанабаева эти подозрения быстро опровергла. Накануне она появилась на сцене ТКЗ «Академический» в Москве, в спектакле «Вредные привычки». А чуть позже вышла на связь в соцсети, давая понять, что по-прежнему в России.

«Я с вами», — написала Альбина Джанабаева тем, кто ее потерял.

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