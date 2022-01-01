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Старшая дочь Валерия Меладзе Инга намекнула на новый роман после разрыва с возлюбленным

Тридцатилетняя Инга Меладзе показала молодого человека, с которым встречала Новый год.

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга намекнула на новый роман после разрыва с возлюбленным
Валерий Меладзе. Фото: instagram.com/meladzevalerian/

Старшая дочь известного музыканта Валерия Меладзе Инга Меладзе, похоже, встретила новую любовь. Тридцатилетняя наследницы звезды российского шоу-бизнеса намекнула на новый роман.

В сторис микроблога Инги Меладзе появились фотографии, говорящие о том, что брюнетка вновь не одинока.

В новогоднюю ночь Инга Меладзе показала стол, накрытый на две персоны. А на снимке, где изображена сама Инга, она отметила аккаунт молодого человека. Предполагаемого избранника Инги Меладзе зовут Никита Бережной, по профессии он фотограф.

Инга Меладзе
Инга Меладзе. Фото: instagram.com/ingameladze/

Инга показала в микроблоге и его фото. Молодой человек в кадре предстал в том же интерьере, что и Инга Меладзе.

Новый избранник Инги Меладзе Никита Бережной
Новый избранник Инги Меладзе Никита Бережной. Фото: instagram.com/ingameladze/

Напомним, в 2017 году Инга Меладзе вышла замуж за иностранца. Брак продлился недолго. После развода с мужем Инга Меладзе закрутила роман с Денисом Давыдовым креативным директором студии дизайна N3 Design. Пара рассталась год назад.  Вероятно, Инга Меладзе сейчас счастлива в новых отношениях.

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