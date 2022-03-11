Против Татьяны Навки и старших детей Дмитрия Пескова ввели санкции

Об этом сообщили на сайте Госдепа.

В США создали очередной пакет санкций, направленный на блокировку активов семьи Дмитрия Пескова и Татьяны Навки. Под «ударом» оказались и взрослые дети пресс-секретаря президента.

В санкционный список, опубликованный Белым домом, попали официальный представитель Кремля и члены его семьи.

В заявлении Госдепа сообщается, что у Пескова и его семьи будут заморожены активы внутри страны, а также будет заблокирована собственность.

Напомним, ранее жена Дмитрия Пескова поддержала российски паралимпийцев. После возвращения спортсменов в Россию, Навка не сдержала эмоций.

Навка назвала решение МОК «провалом и позором принципов спорта». Фигуристка на собственном примере знает, как тяжело готовиться к соревнованиям такого масштаба. Олимпийская чемпионка по танцам на льду верила, что спорт останется вне политики. Но предположения Навки не оправдались.

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