Как организовать дома место для глажки белья
Видео
Постный торт «Ягодный парадайз» от Елены Полянской
Видео

«Очень красиво!»: изящная дочь Харламова показала, как упасть и не испытать неловкость

Наследница Гарика Харламова и Кристины Асмус занялась гимнастикой под руководством тети.

«Очень красиво!»: изящная дочь Харламова показала, как упасть и не испытать неловкость
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Кристина Асмус рассказала своим поклонникам в социальных сетях, что никогда не хотела, чтобы ее дочь от Гарика Харламова занималась, как и она в детстве и юности, гимнастикой.

Актриса призналась, что спортивный путь — это путь эмоционального преломления. Однако ей не удалось оградить наследницу от спорта, ее сестра Карина Асмус, профессиональный тренер, все-таки увлекла Настю Харламову гимнастикой.

Стоит отметить, что малышка уже показывает определенные успехи, отличается силой, ловкостью и гибкостью. И, как выяснилось, не страдает комплексами, как ее отец.

В своем телеграме Кристина Асмус показала видео, как ее дочь во время тренировки падает на пол и ни капли не смущаясь, начинает смеяться.

«Очень красиво!» — пошутила экс-жена Харламова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

асмусГарик ХарламовКристина Асмусновости goоgle