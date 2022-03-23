«Очень красиво!»: изящная дочь Харламова показала, как упасть и не испытать неловкость

Кристина Асмус рассказала своим поклонникам в социальных сетях, что никогда не хотела, чтобы ее дочь от Гарика Харламова занималась, как и она в детстве и юности, гимнастикой.

Актриса призналась, что спортивный путь — это путь эмоционального преломления. Однако ей не удалось оградить наследницу от спорта, ее сестра Карина Асмус, профессиональный тренер, все-таки увлекла Настю Харламову гимнастикой.

Стоит отметить, что малышка уже показывает определенные успехи, отличается силой, ловкостью и гибкостью. И, как выяснилось, не страдает комплексами, как ее отец.

В своем телеграме Кристина Асмус показала видео, как ее дочь во время тренировки падает на пол и ни капли не смущаясь, начинает смеяться.

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