«Эмоционально очень сломали»: Асмус похвасталась гибкостью подросшей дочки Харламова

Кристина Асмус уже много лет работает в кино. Она стала популярной актрисой после того, как снялась в сериале «Интерны». Потом ее копилка пополнилась более серьезными ролями, как в фильме «Текст».

Она состояла в браке с Гариком Харламовым. Примечательно, что у них растет дочка Анастасия. Пару долгое время считали идеальной, но в 2020 году супруги неожиданно развелись.

Теперь у Асмус появился новый возлюбленный. Пока она старается не раскрывать его имя. Однако актриса отмечает, что он очень заботливый. Свободное время она предпочитает посвящать наследнице. На этот раз артистка поделилась кадрами, на которых девочка прогибается и делает мостик. Малышка показала свою гибкость на тренировке по гимнастике.

«Я профессионально занималась спортивной гимнасткой 10 лет. Меня эмоционально очень сломали, и когда я родила дочку… в одном я была уверена точно — только не на гимнастику! Но моя родная сестра — тренер, и избежать пробного занятия в зале было невозможно.

Настя сама попросилась, и ей очень нравится. Занимаемся, правда, для себя, но дочка хочет ходить прям каждый день после школы. Ей нравится, когда у нее получается все больше и больше новых элементов. А потом можно козырять ими дома или на детской площадке», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Анастасия очень выросла. Многие также осыпали ее комплиментами и отметили, что, возможно, у крохи талант.

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