Постройневшая Ирина Пегова в лосинах и на каблуках прокатилась на самокате по Москве

Ирина Пегова является популярной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Она снялась в сериале «Акушерки», а такж в фильме «Экипаж». Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым.

Также артистка не раз участвовала в телевизионных шоу. Год назад зрители наблюдали за ее выступлениями на проекте «Ледниковый период». И хоть она дошла до финала, потом звезда решила похудеть.

Обычно Ирина много путешествует. Она также играет в театре. Но последние недели актриса редко покидает Москву. На днях она посетила хоккейный матч. А вот 23 марта артистка вышла на прогулку. Она решила покататься на самокате.

При этом блондинка была на каблуках. Она подчеркнула постройневшую фигуру с помощью лосин. Ее образ дополнило платье-жакет. Монохромный наряд завершала сумка.

«Сезон открыт! На каблуках, на самокате? Почему нет?» — заявила звезда.

Поклонники поразились тому, как похудела Ирина. Многие стали писать комплименты актрисе. «Какие ножки», «На каблуках это точно круто! Но все-таки берегите свои красивые ножки!», «Не узнать, как девочка», «Ирочка, как вам удалось так похудеть? Поделитесь, пожалуйста?», «Какое красивое фото», «Вот это женственность», «Вы очень похудели», — прокомментировали пост подписчики.

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