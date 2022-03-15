«А какая талия!»: постройневшая Ирина Пегова в лосинах похвасталась стройными ножками

Ирина Пегова уже много лет работает в индустрии кино. Она снялась в фильмах и сериалах, где ей доставались яркие роли. Также актриса играет на сцене театра. Она родилась в городе Выкса, куда часто приезжает навестить родных.

Не раз ей удавалось принимать участие в телевизионных шоу, где она демонстрировала свои таланты. Так звезды прекрасно танцует, за что ее хвалили на шоу «Танцы со звездами».

Еще год назад Ирина могла похвастаться пышными формами. Она выступала в шоу «Ледниковый период», где дошла до финала. Но после проекта актриса решила похудеть. Она стала чаще носить платья и костюмы, подчеркивающие ее достоинства.

Но в этом году артистка стала реже выходить на связь. 14 марта она поделилась новым фото. Пегова позировала в футболке и лосинах. Она решила продемонстрировать свои формы.

Поклонники признались, что актриса очень сильно похудела. Они были восхищены тем, как она преобразилась. «Вот это да! Какая тростинка», «Ирина, просто красотища», «Очень сильно похудели», «А какая талия!», «Само совершенство», «Ноги просто идеальные», «Ну это прям поразительно! Вы такая стройная», «Ирина, просто красотка», — стали комментировать кадр пользователи Сети.

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