Леди в алом: Ирина Пегова в жакете оверсайз и шелковой косынке появилась на хоккейном матче

Актриса рассказала, за кого болеет. Она принарядилась по такому случаю.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных картин, включая сериал «Акушерка». Актриса не скрывает, что любит свою работу. Даже во время пандемии она не переставала ездить на съемки.

А год назад артистка даже приняла участие в шоу «Ледниковый период», где продемонстрировала свои способности на льду. После этого она похудела, хотя многие судьи на проекте ее хвалили и отмечали, что даже с нестандартной фигурой двигается она превосходно.

В последнее время Ирина редко выходила на связь с поклонниками. Она играла в театре и иногда приезжала в родной город Выкса. А вот 21 марта актриса отправилась на хоккейный матч.

Обычно она не частая гостья на спортивных мероприятиях, но Пегова стала настоящей болельщицей. Она предстала в силуэтном алом платье и черном жакете с мужского плеча. Лук дополнила шелковая косынка.

«Впервые вживую на стадионе смотрю хоккей! Из-за того, что пришла в красном, пришлось болеть за…. ЦСК!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она нарядилась очень женственно для такого мероприятия. «Ирочка, чаще выкладывайте ваши фотографии, скучно без вас! Прекрасно выглядите», «Какая вы очаровательная», «Просто шик», «Обожаю вас», «Хороши, как никогда», «Все бы так наряжались на матчи», «Ой, какая вы роскошная», — стали писать пользователи Сети.

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