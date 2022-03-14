«Обещает с три короба»: Рита Агибалова впервые за долгое время отчитала бывшего мужа за равнодушие к сыну

Экс-участники «Дома-2» Рита Агибалова и Женя Кузин прожили в браке совсем недолго. У пары родился сын Митя. Мальчик вместе с мамой и ее новым мужем Павлом Марсо и сестрой Бэллой живет на Кипре.

Женя Кузин в последнее время стал довольно часто упоминать в соцсети сына, признаваясь поклонникам, что скучает по Мите. А на днях он пожаловался, что наследник перестал отвечать ему в мессенджере.

Подписчики тут же обратились к Рите Агибаловой с просьбой объяснить им, что происходит. Неужели это она запретила сыну общаться с отцом.

Рита, которая не очень любит говорить о бывшем муже, ответила довольно резко.

«Передайте своему кумиру, чтобы прекращал жаловаться на сына в социальных сетях. Иначе я тоже начну ныть, что он который год не платит алименты и оставляет ребенка без подарка на день рождения. А потом мне приходится ему напоминать, чтобы все-таки сдерживал свои обещания, раз обещает с три короба. Митя уже взрослый мальчик, и я к нему в телефон не лезу. И тем более не накручиваю его против отца. Мне есть чем заняться. Не вижу смысла ломать ребенку психику», — высказалась Рита Агибалова в соцсети.

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