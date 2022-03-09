«Быть желанной»: Рита Агибалова покрасовалась в купальнике цвета прокисшей малины на пляже в Дубае

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова вместе с мужем Павлом Марсо, сыном Митей и дочкой Бэллой провела несколько незабываемых дней в Дубае.

В микроблоге Риты Агибаловой во время каникул в Арабских Эмиратах появились новые фотографии, на которых она позирует в купальнике.

Экс-участница «Дома-2» Рита Агибалова следит за своей фигурой, занимается спортом и даже проводит марафоны для подписчиц, желающих стать стройнее. Так что Маргарите есть что показать своим подписчикам.

На одном из фото она предстала на берегу моря в Дубае в купальнике цвета прокисшей малины, который выгодно подчеркнул красивые формы Риты Агибаловой.

«Несмотря на то что нас считают слабым полом, мы способны на многое! Главное — мотивация и желание! Чего я вам и желаю. Быть любимой и желанной — этого достаточно, чтобы свернуть горы. Мы такие, девочки», — написала Рита Агибалова под фото.

Напомним, во время отдыха к Рите и ее семье присоединилась старшая сестра Ольга Гажиенко с мужем и сыновьями.

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