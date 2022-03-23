В стиле милитари: Ольга Бузова облачилась в камуфляжную куртку-дутик и широкие брюки

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит удивлять публику. За последний год артистка стала вести ряд новых передач, а также возобновила концерты. Ей нравится носить яркие наряды.

Для особенных мероприятий она выбирает вечерние платья. В последнее время у нее было много съемок, где звезда красовалась в летних платьях и шортах. Ей не удалось скрыть, что она поправилась.

Но вот уже несколько недель Ольга находится в Москве. Она успевает посещать разные мероприятия, видится с родными и друзьями, а 23 марта певица отправилась в студию, чтобы записать новый хит.

В лифте она решила покрасоваться в новом образе. Артистка предстала в куртке-дутике с камуфляжным принтом и широких брюках в таком же стиле милитари. Она дополнила лук кроссовками и сумкой Louis Vuitton.

В последнее время Бузова все чаще отказывается от макияжа и фильтров. Она демонстрирует свою естественную красоту. Поклонники отметили, что телеведущая выглядит в стиле 2000-х годов.

«Словно вернулись в „Дом-2“», «Где ты отрыла эти вещи?», «Оля уже сама на себя не похожа», «Накрасилась бы, если фильтров нет», «Вот она, лень во всей красе», «Как-то оделась странно», «Оля, откажись от камуфляжа, сейчас это тренд, но дерзкий», «Как вы интересно выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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